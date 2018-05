Vídeo ilustra como 700 clássicos ‘invadem’ Praça do Povo no Funchal

O ‘Madeira Classic Car Revival’ deu o mote para a ‘The Classic Motor Exhibition Funchal’, uma exposição que junta hoje cerca de 700 viaturas clássicas, na Praça do Povo, no Funchal. A secretária do Turismo defende que está é mais uma iniciativa que vem reforçar o calendário de animação turística. Paula Cabaço defende que este é um evento diferenciado, com qualidade e que enriquece o calendário anual.

Além disso, afirma ser uma forma de “promover e valorizar o património automóvel da Região, quer os automóveis do próprio Governo Regional, alguns dos quais estão expostos, quer dos coleccionadores privados”.

Por outro lado, este é um evento que mostra a capacidade mobilizadora da população, quer de residentes quer de turistas.

Já João Mendes de Almeida, membro da organização, fala em cerca de 700 viaturas antigas expostas, que vão desde os carros, passando pelas motas e bicicletas, pertencentes a estruturas militares, bombeiros, autocarros e particulares.

“Isto é sempre um sucesso. O ano passado tivemos cá uns largos milhares de visitantes e esperamos este ano ter o mesmo número ou mais”, afirmou. O evento conta com música alusiva à época, bem como com algumas novidades comparativamente com anos anteriores, como a presença de barbeiros, engraxadores e com todos os participantes vestidos à época.