Vídeo exibe ‘a história de uma subida’ histórica do Nacional da Madeira

O Nacional da Madeira publicou há instantes um vídeo alusivo à caminhada rumo à subida, acompanhado de uma nota que define o regresso à I Liga.

“Exactamente um ano depois de se consumado a descida à II Liga (5 de Maio de 2017), a equipa sénior de futebol do Nacional está de regresso ao principal escalão do futebol português”, começa por referir.

“Há um ano atrás a despromoção ficou matematicamente confirmada à saída do avião, na chegada ao Porto, com a vitória do Moreirense diante do Braga. A equipa entrou em campo no dia seguinte, diante do Boavista, com a descida já confirmada”, relembram os alvinegros.

“Hoje aconteceu precisamente o contrário, com a equipa a sair do avião com a subida confirmada, isto graças à derrota da Académica diante do Cova da Piedade. Um ano depois de ver confirmada a descida, a equipa está de regresso à I Divisão, sendo nos últimos dez anos a segunda equipa a subir no ano seguinte a ter descido”, conclui.

Recorde-se que o Nacional da Madeira subiu à I Liga esta tarde.