Vicente Jardim arbitra final do Campeonato de Basquetbol

Realiza-se amanhã a partir das 17 horas a final do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina de basquetebol no Pavilhão Marialvas, em Cantanhede. O jogo decisivo entre Sporting Clube de Braga e a Academia do Lumiar será supervisionado pelo árbitro madeirense Vicente Jardim, que na próxima época estará integrado nos Árbitros Nacionais da Pró-Liga.

Está é uma oportunidade para o jovem juiz de 17 anos provar uma vez mais as qualidades que o fizeram ascender rapidamente na carreira. José Manuel Vieira, presidente do Conselho de Arbitragem Madeira e vice-presidente da Associação de Basquetebol da Madeira destaca a jovialidade, dedicação, ambição e gosto pela arbitragem do basquetebol que fazem deste desportista um “exemplo para quem quer fazer carreira na arbitragem”.

Vicente Jardim começou a carreira desportiva relacionada com a arbitragem nacional do basquetebol na promoção, através do programa Potenciais Talentos, tendo subido na época de 2017/18 à 2.ª divisão da arbitragem devido ao bom desempenho. Foi também em resultado destes e das boas avaliações que no decorrer desta época “liderou a tabela dos árbitros nacionais da 2.ª divisão nacional de basquetebol, subindo mais um escalão na carreira da arbitragem nacional”, sublinhou.