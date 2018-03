Verde-rubro Dráusio operado com sucesso

O defesa do Marítimo Dráusio, que no domingo no jogo com o Vitória de Setúbal sofreu fractura dos ossos da perna direita, foi operado esta segunda-feira, pelo Dr. Horácio Sousa, segundo avança o site oficial do Marítimo.

“Decorreu muito bem”, comentou o clínico verde-rubro notando que Dráusio “foi operado aos dois ossos da perna direita, tendo sido feita uma osteossíntese da tíbia a ‘céu aberto’, com encavilhamento centro modelar, devendo iniciar de imediato carga parcial progressiva”, pode ler-se ainda na noticia.

Quanto à previsão de paragem do jogador centra-se nos três a quatro meses, pelo que a época 2017/2018 chegou ao fim para Dráusio