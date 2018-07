Velejador madeirense João Rodrigues será homenageado amanhã na Quinta Vigia

João Rodrigues, atleta madeirense e campeão do mundo de Vela, na classe Raceboard em absolutos, será homenageado amanhã, 1 de Agosto, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, numa cerimónia na Quinta Vigia, juntamente com dirigentes e equipa técnica do clube e associação aos quais está ligado. A cerimónia está marcada para as 11h30, na Quinta Vigia.

João Rodrigues tem-se afirmado ao longo dos anos como velejador de renome internacional, com vários títulos mundiais e europeus alcançados e com honrosas participações nos Jogos Olímpicos.

A 5 de Julho último, o Conselho de Governo aprovou um louvor público ao atleta madeirense, onde destaca os desempenhos de elevado significado para o desporto da RAM que João Rodrigues tem protagonizado.