V Trail da Zona Militar da Madeira este sábado nas serras do Poiso

No âmbito das actividades desportivas inseridas nas Comemorações do 182.º Aniversário do Comando da Zona Militar da Madeira, decorre amanhã, 9 de Junho, o V Trail da Zona Militar da Madeira.

A prova, inserida no Circuito Regional ‘Trail Madeira’, é organizada com o apoio do Clube Aventura da Madeira e visa estimular a prática do desporto e a interacção entre os militares e a população civil.

Com partida marcada para as 9h30, o percurso desenrola-se nas serras do Poiso, com início no Montado do Pereiro. Passa pelo Pico do Poiso, Chão das Feiteiras, Meia Serra, Ribeira dos Boieiros e tem o seu término no local da partida. O traçado é, na sua maioria, por caminhos e trilhos florestais, maioritariamente no interior de floresta, com uma extensão aproximada de 16 km.

A entrega de prémios está marcada para as 13h30.