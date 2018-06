Universidade da Madeira realiza ‘Curso de Formação Especializada em Direito e Desporto’

Atendendo à crescente importância do Direito do Desporto na realidade desportiva contemporânea, a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Madeira (UMa) vai realizar o ‘Curso de Formação Especializada em Direito e Desporto’, de 14 de Setembro, até 14 de Dezembro.

As candidaturas estão abertas até ao dia 29 de Junho e podem ser feitas pela Internet, através do endereço https://candidaturas.uma.pt.

Com a duração de quatro meses, o curso tem um total de 15 ECTS, correspondente a uma carga horária de trabalho de 160 horas, com horário de funcionamento, às sextas-feiras, das 17h30 às 22 horas, e aos sábados das 09h às 13 horas e das 14h30 às 18 horas.

O plano de estudos está dividido em três áreas científicas: Ciências do Desporto (7 ECTS), Direito (6 ECTS) e Gestão (2 ECTS) e subdividido em dezassete módulos.

As unidades curriculares abordam temas e perseguem objectivos que se enquadram nas respectivas áreas, mas também permitem a abordagem de conteúdos e de questões que cruzam as duas áreas ou que até são desenvolvidas na especialidade do direito do desporto, nomeadamente a interpretação da legislação e normalização do desporto, bem como as questões da ética, do contrato de trabalho, da gestão de conflitos ou de litígios no contexto da organização do movimento desportivo voluntário e profissional.

Os principais destinatários desta formação especializada são os titulares de licenciatura em Desporto ou em Direito e os agentes desportivos dotados de curriculum desportivo relevante no desporto e no direito desportivo.

O Curso não confere o grau académico, mas permite aos formandos a obtenção de um Certificado de Curso em Direito e Desporto, com possibilidade de creditação de unidades curriculares na área de ciências do desporto dos cursos de Mestrado organizados pela Universidade da Madeira, estando também creditado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude para efeitos de formação contínua de treinadores de desporto e técnicos de exercício físico.

O curso é organizado pela UMa, em parceria com a Ordem dos Advogados - Conselho Regional da Madeira, a Associação de Futebol da Madeira, a Secretaria Regional de Educação - Direcção Regional de Juventude e Desporto, e o Jornal da Madeira,