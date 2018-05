União vence Varzim mas continua em zona de despromoção

O União venceu esta tarde, em casa, o Varizm, por 2-1, com golos de Flávio Silva e Betinho, mas continua em zona de despromoção, pois todos os adversários directos também venceram na jornada, com excepção do Sp. Braga B, que empatou no Seixal, diante do Benfica B.

A uma jornada do fim do campeonato da II Liga, o União encontra-se na 17.ª posição, com 44 pontos, os mesmos que o Sp. Braga, que tem melhor diferença de golos comparativamente com a turma madeirense.

Na última ronda da prova, o União jogará em casa do Cova da Piedade. Na margem Sul do tejo não pode perder, caso contrário desce de divisão.