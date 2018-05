União realiza treinos de captação de atletas dos 17 aos 22 anos

O União da Madeira anunciou, hoje, que está a realizar treinos de captação para atletas dos 17 aos 22 anos, todas as segundas-feiras às 19h00 e todas as quartas-feiras às 20h00, até ao fim deste mês de Maio, na respectiva academia desportiva, no Vale Paraíso, Camacha.

Para participar, os atletas têm obrigatoriamente de levar botas com pitons de borracha e caneleiras.

Segundo o clube, estes treinos visam “alargar o leque de escolhas de jogadores madeirenses nos escalões de juniores e nos recém anunciados Sub23”.