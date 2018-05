União da Madeira viaja esta sexta-feira às 8h45 para Lisboa

O União da Madeira vai viajar às 8h45 de amanhã, sexta-feira, rumo a Lisboa, para disputar a partida frente ao Cova da Piedade. A alteração do jogo, que estava originalmente marcado para este domingo, às 16 horas, fez temer que o clube não conseguisse comparecer, devido à falta de disponibilidade da TAP para transportar a equipa.

“O União da Madeira vem comunicar que o esforço conjunto desenvolvido pela companhia aérea TAP Air Portugal, com elevada colaboração da agência de viagens COSMOS - Viagens e Turismo, S.A., na sequência do pedido de intervenção do Sr. Presidente da FPF, Dr. Fernando Gomes, do Sr. Representante da República na Madeira, Dr. Ireneu Barreto, e do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Pedro Calado, resultou na confirmação da viagem da Comitiva do União da Madeira, no voo TP 1680, de sexta-feira, pelas 08h45, para Lisboa”, avança o clube através de comunicado.

“Tal só foi possível pelo facto da TAP, num esforço louvável, ter logrado mudar a versão do avião para um com maior capacidade”, explica.