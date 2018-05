União avança com participação criminal contra directores executivos da Liga

O União da Madeira SAD irá avançar com uma participação disciplinar e criminal contra os directores executivos da Liga, informou esta tarde a SAD madeirense em comunicado enviado à comunicação social.

“O Clube Futebol União da Madeira, na sequência da participação disciplinar apresentada no Conselho de Disciplina, no dia 26 de Maio de 2018, relativa ao apuramento da responsabilidade disciplinar, civil ou penal dos Diretores Executivos da Liga, por eventual violação do disposto no artigo 226º, n.º 3, do Regulamento Disciplinar da LPFP e, considerando a notificação do Despacho do Senhor Vice-Presidente da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF, Dr. João Manuel Belchior, por ausência do Presidente do Conselho de Disciplina, exarado no dia 29 de Maio de 2018, vem comunicar o seguinte:

1- O Conselho de Disciplina considerou-se incompetente para conhecer a referida participação disciplinar apresentada pelo União da Madeira SAD;

2- Por tal facto, foi no dia de ontem apresentada no Conselho de Justiça da FPF, tal como sugere o Conselho de Disciplina, ao abrigo do disposto no artigo 11º, n.º 1, alínea b) do Regimento, a respetiva participação disciplinar tendo por base os factos imputáveis aos diretores executivos da Liga, nomeadamente o dever de denúncia disciplinar que lhes é imposto pelo Regulamento Disciplinar da Liga;

3- Acresce que, uma vez que a responsabilidade civil ou criminal exorbita as competências do Conselho de Disciplina definidas pela Lei, Estatutos da FPF e RD da LPFP, conforme plasmado no referido despacho, o União da Madeira SAD deu instruções ao seu departamento jurídico para apresentar uma participação criminal contra os Diretores Executivos da Liga, junto da Procuradoria Geral da República, no sentido de serem apuradas as referidas responsabilidades”, pode ler-se no comunicado enviado.