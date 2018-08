UMa recebe seminário sobre organização de eventos desportivos em Setembro

A Associação Natação Madeira, juntamente com a Universidade da Madeira e Federação Portuguesa de Natação, vão organizar, no dia 13 de Setembro, um seminário Internacional sobre os ‘Impactos da organização de eventos desportivos’.

Este seminário está integrado no Campeonato Europeu em Polo Aquático (Water Polo European Championships U19) -- que irá realizar-se no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal de 9 a 16 de Setembro -- e tem como destinatários: dirigentes desportivos; dirigentes públicos; empresários ligados ao sector turístico e hoteleiro; professores de Educação Física (Grupos 260 e 620); quadros superiores públicos ligados ao desporto e turismo; gestores; gestores desportivos; directores técnicos do exercício físico e desporto; treinadores desportivos; professores ligados ao desporto; investigadores; jornalistas; estudantes de Educação Física e Desporto; estudantes de Gestão; estudantes de Economia, entre outro agentes ligados ao tema principal do seminário.

O evento, com duração de 8 horas, terá lugar no Campus da Penteada da Universidade da Madeira (UMa) e custa 5 euros para estudantes e 10 euros para o público em geral.

As inscrições decorrem até dia 10 de Setembro e podem ser efectuadas mediante preenchimento de um formulário online.