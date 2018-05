Uma mão cheia de medalhas para o judoca César Nicola

César Nicola, judoca e treinador do Clube Naval do Funchal (CNF), foi a Lousã conquistar uma mão cheia de medalhas no Campeonato Nacional de Katas que decorreu no passado feriado de 1 de Maio juntamente com o seu par André Alves.

Na competição organizada pela Federação Portuguesa de Judo, o atleta do CNF conquistou todas as medalhas possíveis, nomeadamente: medalha de Ouro em Nage-no-Kata (formas de projeção) e Katame-no-Kata (formas de controlo); Medalha de prata em Kime-no-Kata (formas de decisão); Medalha de bronze em Kodokan-goshin-jutsu (formas de auto-defesa) e Ju-no-Kata (formas de suavidade).

“A prova correu bastante bem visto que eu e o meu par, apesar de treinarmos muito pouco (uma vez por ano) resolvemos participar em mais um kata. Nos outros anos participávamos em quatro. Apesar de sabermos que ia ser bastante desgastante face a exigência que cada um acarreta e o tempo de descanso entre cada um ser pouco, resolvemos arriscar. É uma situação inédita visto que nunca nenhum par participou em 5 katas na mesma prova e alcançar medalhas em todos”, mencionou César Nicola.