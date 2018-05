Ultra Madeira conta já com mais de duas centenas de inscritos

Procedeu-se hoje, no Solar do Ribeirinho, ao lançamento da segunda edição da Ultra Madeira, evento de trail running organizado pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e que encerra o Circuito Trail Madeira da presente época desportiva. O evento decorrerá no dia 6 de Outubro e conta com o apoio imprescindível de diversas entidades públicas e privadas e a colaboração inestimável de voluntários.

O director técnico regional de trail running, Nuno Gonçalves, iniciou o lançamento do evento começando por agradecer a presença da comunicação social e todo o apoio das entidades envolvidas, em particular do Município de Machico, concelho onde finalizam todas as provas integrantes do evento, expondo logo de seguida, em traços gerais, a arquitectura do evento.

A inscrição é gratuita para os atletas juvenis filiados na AARAM, sendo que os restantes atletas filiados na AARAM obtêm desconto de 10%. A prova principal (UM 85K) atribuirá 4 pontos para a candidatura ao UTMB. O Trail 17K e o Mini Trail 5k definirão os futuros campeões regionais de trail de juniores e de juvenis, respectivamente.

Em termos de percursos, referiu que, grosso modo, mantêm-se inalteráveis, tendo a organização conseguido reduzir a percentagem de asfalto, designadamente entre o Ponto e o Rabaçal, na zona do Paul da Serra, e entre o Chão da Lagoa e o Poiso, uma mais-valia que será certamente do agrado dos participantes. Por razões de ordem logística, adiantou, ainda, que a zona de meta sofrerá uma pequena deslocalização do Museu da Baleia para o centro da vila do Caniçal.

Relativamente às inscrições, realçou o facto de neste momento, já existirem mais de duas centenas, de 18 nacionalidades distintas, com destaque para França, Bélgica e, naturalmente, Portugal. O período de inscrições estará aberto até ao dia 6 de Setembro e a apresentação oficial do evento, com os números finais, terá lugar no dia 12 do mesmo mês, esperando a organização atingir cerca de 1 milhar de participantes na globalidade das 4 provas competitivas.

Por seu lado, Ricardo Franco, presidente da autarquia local, enalteceu o espírito e a dinâmica da associação, reforçando uma vez mais a importância do evento para a economia regional e local, e mostrando-se disponível para continuar a apoiar eventos deste género.