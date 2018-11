Última etapa do Circuito Regional de Stand Up Paddle anima baía de Machico

Decorreu na tarde de sábado (10 Novembro) a 7ª e última etapa do Circuito Regional de Stand Up Paddle ‘Machico Sup Beach Race’, organizada pelo Ludens Clube de Machico em colaboração com a ASRAM.

Com cerca de 60 atletas em prova, deu-se início à competição com os atletas mais novos. Lourenço Viveiros (LCM) e Carlota Rodrigues (CNF) foram os vencedores na categoria Sub-10, masculinos e femininos respectivamente; Pedro Afonso Abreu (LCM) e Maria Jardim (CTM) na categoria Sub-12; Guilherme Olim (LCM) e Maria Jardim (CTM) em Sub-14; André Pereira (CTM) e Sara Berenguer (ADRAP) em Sub-16 e Tomás Lacerda (CNF) e Verónica Silva (CNF) em SUB-18.

Na classe ‘Allround’ João Viveiros do Ludens venceu destacado, na classe Open foi Rúben Afonso do CNSV que venceu a concorrência, Verónica Silva do CNF venceu a classe 14” no sector feminino e Tomás Lacerda (CNF) nos masculinos.

No final decorreu a entrega de prémios aos melhores classificados em cada categoria.

A época termina no próximo fim de semana com a Taça da Madeira SUP a se realizar no Funchal.