UEFA pune Roménia com um jogo à porta fechada na Liga das Nações

A Roménia vai disputar o próximo jogo na Liga das Nações C à porta fechada, devido a comportamento incorrecto do público, por decisão do órgão disciplinar da UEFA, anunciou hoje o organismo que regula o futebol europeu.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA considerou a Federação Romena de Futebol culpada de três infracções cometidas pelos espectadores no último jogo dos romenos, com a Sérvia (0-0): utilização de objectos pirotécnicos, comportamento racista e invasão do terreno do jogo.

Além de disputar o próximo encontro à porta fechada, frente à Lituânia, o quinto no Grupo 4 da Liga das Nações C, em 17 de Novembro, a federação romena foi também multada em 73 mil euros pela totalidade das infracções.