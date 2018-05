Trio regressa de castigo no Marítimo para recepção ao Sporting

Os regressos, após castigo, de Amir, Rúben Ferreira e Jean Cléber são as novidades do Marítimo para a recepção de domingo ao Sporting, em partida da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Nota de destaque também para Ricardo Valente, que recuperou de uma contusão na coxa esquerda e assim se mantém nos convocados de Daniel Ramos.

As baixas no conjunto madeirense são Fabrício, que viu o quinto cartão amarelo na última jornada, e Dráusio, por lesão.

O Marítimo, sétimo classificado com 44 pontos, recebe o Sporting, segundo com 78, no domingo, com o apito inicial marcado para as 18 horas.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Bebeto, Zainadine, Pablo, Diney, Rúben Ferreira e Fábio China.

- Médios: Gamboa, Jean Cléber, Filipe Oliveira, Ghazaryan e Jorge Correa.

- Avançados: Edgar Costa, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho, Everton e Joel.