Treinador interino do Sporting diz que a direcção vai colocar o clube no “rumo certo”

O treinador interino do Sporting, Tiago Fernandes, elogiou hoje o trabalho da direção dos ‘leões’ para colocar o clube no “rumo certo” e mostrou-se orgulho pela confiança depositada para comandar provisoriamente a equipa de futebol.

“Num grande clube há sempre muito ruído, mas o que nos deixa confiantes é que a direção está a fazer tudo para dar o rumo certo. O líder ao clube sabe o que está a fazer”, referiu Tiago Fernandes, garantido: “Não há turbulência, estamos em todas as competições e a disputar todas elas para vencer”.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, da nona jornada da I Liga, diante do Santa Clara, pouco se falou da partida, dois dias depois da rescisão por mútuo acordo do treinador José Peseiro do comando técnico ‘leonino’.

Para o jovem treinador, de 37 anos, que orientará a equipa nos Açores, a função de guiar a equipa à vitória acaba por deixá-lo tranquilo e orgulhoso.

“É um orgulho treinar o Sporting. Sinto-me confiante e tranquilo. Quero ajudar o clube a atingir os objetivos. Estou preparado para o que direção entender”, observou.

Tiago Fernandes explicou que os jogadores têm bastante margem de progressão, acreditando que podem dar muito mais do que mostraram até agora.

“A equipa tem muita margem pela qualidade quem tem e os que têm mais experiência também querem aprender. Vi isso pela atitude de vencer, mas há jogadores que podem dar muito mais, crescer e evoluir”, argumentou.

No domingo, o Sporting, quinto classificado da I Liga, com 16 pontos, defronta o Santa Clara, sexto, com 14, pelas 16:30 (17:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em jogo da nona jornada.