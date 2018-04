Treinador do Nacional suspenso por 11 dias

O treinador da equipa sénior de futebol do CD Nacional, Costinha, foi castigado com 11 dias de suspensão e uma multa de 2.907 euros.

Uma decisão divulgada, na passada terça-feira, pelo Conselho de Disciplina da FPF e que é justificada com uma alegada lesão da honra e reputação dos árbitros por parte do técnico alvinegro devido às declarações prestadas numa conferência de imprensa realizada a 14 de Fevereiro.

Uma situação que apanhou de surpresa o clube insular, que já adiantou que irá recorrer em defesa do seu treinador. “Fica pois a certeza de que o CD Nacional não se irá calar perante tamanha injustiça, e irá recorrer a todos os meios ao seu alcance para a defesa do seu treinador.”, adiantou o clube em comunicado divulgado no seu site oficial e utilizando como título da notícia: “Ditadura da livre apreciação da prova e convicção do julgador castigam Costinha”

No comunicado os alvinegros adiantam ainda que “Do acórdão, ressalta que mais do que a certeza da culpa do técnico do Nacional no ‘crime’ que lhe é imputado, existente antes o reconhecimento de que “a aceitação da credibilidade de toda a prova está dependente da convicção do julgador.

Ou seja: foi a convicção do julgador que determinou o castigo, sendo completamente deitados ao lixo dois princípios basilares do processo penal: a presunção da inocência e o “in dúbio pro reo”. Ainda para mais tratando-se de alguém com um comportamento irrepreensível antes, durante e depois dos jogos, como bem o demonstra uma folha disciplinar imaculada na presente temporada.

A juntar a isto, um timing que dá que pensar. O processo foi instaurado a 20 de fevereiro, a decisão sai a 24 de abril. Mais de dois meses depois e na véspera do ‘dia da liberdade’.

E isto numa altura em que o campeonato está numa fase decisiva, e o adjunto Nuno Pinto está castigado e impedido de ir ao banco.”

Assim sendo no próximo sábado o técnico nacioalista será uma baixa importante no encontro frente ao Leixões a contar para a 36.ª jornada da II Liga