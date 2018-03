Treinador do Marítimo chama 19 para recepção ao Vitória de Setúbal

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, convocou hoje 19 jogadores, com quatro regressos, para a recepção de domingo ao Vitória de Setúbal, da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Dráusio, Erdem Sen, Ghazaryan e Éber Bessa voltaram às opções do técnico, que não pode contar com os castigados Pablo e Gamboa, além de Edgar Costa e Filipe Oliveira, que constam no boletim clínico.

Também de fora ficou Fábio Pacheco, que foi esta semana impedido de treinar com a restante equipa e que está a ser avaliado pelo departamento clínico do clube, como revelou o presidente Carlos Pereira, que disse haver uma “quebra de rendimento” do médio.

O Marítimo, oitavo classificado, com 33 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 14.º, com 24, no domingo, com o apito inicial marcado para as 16 horas.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Bebeto, Zainadine, Dráusio, Diney, Luís Martins, Fábio China e Rúben Ferreira.

- Médios: Erdem Sen, Éber Bessa, Ghazaryan, Jean Cléber e Fabrício.

- Avançados: Ibson, Jorge Correa, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho e Joel.