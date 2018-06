Treinador ambicioso promete “trabalho”

Cláudio Braga já foi apresentado, esta manhã, como treinador do Marítimo, momento que teve lugar no complexo do clube, em Santo António. O técnico, de 43 anos, terá assim a primeira experiência no escalão principal do futebol português, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas.

O treinador mostra-se “honrado” pela oportunidade de trabalhar no Marítimo. Cláudio Braga promete “trabalho” e diz que pretende colocar em campo um “futebol provocador, que está muito perto da palavra dominante”. Já o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, valoriza o “conhecimento” do treinador ao nível da formação, sobretudo pelo percurso de Cláudio Braga na Holanda, lembrando que esta época os verde-rubros vão ter três equipas de formação nas competições nacionais.

Cláudio Braga já prepara a nova época verde-rubra, com o arranque dos trabalhos agendados para 25 de Junho. A primeira fase da pré-temporada será na Madeira, enquanto a segunda terá lugar no Algarve, mais precisamente em Lagoa, entre os dias 9 e 21 de Julho.