Torneio ‘Festa Mais Futebol’ regressa com 6.ª edição

O Torneio ‘Festa Mais Futebol’, criado pela Escola Desportiva MAIS Salesianos Funchal (EDMSF), da Fundação Real Madrid, está de volta para a sexta edição. Criado com o intuito de desenvolver projectos sociais e equipas federadas numa festa desportiva em torno da modalidade, a apresentação do torneio realiza-se amanhã, 30 de Maio, às 15 horas, no auditório dos Salesianos, no Funchal.

A EDMSF da Fundação Real Madrid é um serviço de natureza social destinado a crianças e jovens e pretende ser um centro de aprendizagem e integração para as crianças/jovens com menos oportunidades, com idades compreendidas entre os 6 e 17 anos, do sexo masculino e feminino.

“Com a finalidade de angariar fundos para o projecto das nossas crianças e jovens, arriscamo-nos a envolver e a incluir atletas federados e não federados numa festa, onde poderão competir nas quatro modalidades: Futebol de 5, Futsal, Madeirabol e Kayak Polo”, refere a organização do evento que contará com diversas entidades na conferência de amanhã, como a Direcção Regional da Juventude e Desporto, a Câmara Municipal do Funchal, o Director dos Salesianos do Funchal e um representante da organização do torneio.