Torneio de Golfe - 600 anos da Madeira SGF/ACIF chega a 200 mil

O Torneio de Golfe ‘600 Anos da Madeira ACIF /SGF’, que se realiza no dia 20 de Maio, no Clube de Golfe do Santo da Serra, pretende ser um veículo promocional da Madeira e tirar proveito do evento desportivo. A secretária regional do Turismo e o presidente da Comissão Executiva dos 600 anos evidenciaram essa intenção, mas foi a presidente da presidente da Mesa da ACIF, Cristina Pedra, que garantiu que a rede de contactos e de parcerias já estabelecidas “permite” que a iniciativa chegue a “200 mil destinatários”.

Um universo significativo de empresários que a dirigente não deixou passar em claro, enumerando as vantagens de registar parceiros e a série de entidades, todas possuidoras de gerarem conteúdos que ajudarão a divulgar o destino madeirense.

É o caso da AEP (Associação Empresarial de Portugal), com os seus 2.400 associados, todos empresários, a CIP (Confederação Empresarial de Portugal) com 30 associações da grandeza de associados da AEP, de resto, 70 empresas deste lote de associados correspondem às maiores firmas de Portugal, um facto que Cristina Pedra voltou a destacar na apresentação do torneio que decorreu no espaço Infoart.

Sobre o torneio propriamente dito, é ponto assente que não haverá qualquer custo para a inscrição, estando as mesmas limitadas a 100 jogadores que devem ser agrupados por duplas, mas terão de ser validadas até 14 de Maio através de correio electrónico da ACIF.

E porque as celebrações as descobertas das ilhas “só fariam sentido se fossem inclusivas, transversais e abrangentes a toda a sociedade, envolvendo os madeirenses e porto-santenses como também aqueles que se encontram na diáspora e os milhares de turistas que nos visitam”, disse a governante, está no programa a realização de um torneio no Porto Santo.

Na segunda-feira, dia 21 de Maio, terá início a edição de 2018 do Dia do Empresário, no Centro de Congressos da Madeira. Como habitual, serão homenageados vários empresários, entre os quais, José Barreto, na área da hotelaria, e Alberto Caires, do grupo Alberto Oculista.