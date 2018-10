Tomás Abreu estreia-se na Selecção Nacional de andebol

Tomás Abreu, andebolista juvenil que pertence aos quadros do CS Marítimo, onde compete na equipa sénior, mas que tem vindo a trabalhar junto do plantel do Madeira Andebol SAD está convocado para participar pela primeira vez num estágio da selecção nacional de sub-16, juniores. A concentração que irá decorrer em Vila Nova de Gaia de 8 a 10 de Outubro. Uma chamada que vem assim premiar o trabalho deste jovem que juntamente com outros andebolistas da formação tem estado em contacto com a equipa principal do Madeira SAD.