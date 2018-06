Portugal e Marrocos defrontam-se esta tarde, a partir das 13 horas, em encontro da segunda jornada do Grupo B do Mundial2018, que será arbitrado pelo norte-americano Mark Geiger.

Depois do empate a três golos com a Espanha, num jogo em que Cristiano Ronaldo esteve imparável, com um ‘hat-trick’, à hora do almoço portuguesa os olhos estarão postos na televisão (SIC ou SportTV1), sobretudo no madeirense que é o melhor do mundo. Será que vai voltar a fazer das suas CR7? É o que todos desejamos