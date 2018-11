Costinha pretende dar continuidade ao que foi feito em Vila do Conde, jogo que o Nacional empatou (3-3) depois de estar a perder 3-1. “A forma como se entregaram ao jogo acaba por demonstrar à equipa que com esta mentalidade competitiva as coisas podem sair bem”.

O treinador do Nacional garante que a sua equipa está motivada para iniciar um ciclo positivo, também em casa, onde tem quatro derrotas em quatro jogos do campeonato: “Esta equipa precisa de uma vitória e a partir daí vamos entrar num ciclo positivo. Temos de melhorar o nosso registo em casa e queremos começar esta jornada”.

“Queremos afastar a intranquilidade e dar seguimento ao que fizemos de bom contra o Rio Ave”, acrescenta Costinha.

“Tem uma equipa e também está pressionada”, acrescenta sobre o Marítimo. “Mas cada um sabe da sua casa”, aponta Costinha, garantindo que já alertou os seus jogadores para os pontos fortes do adversário deste sábado.

“A Ilha também sente este dérbi e os madeirenses são importantes para passar essa informação do jogo aos restantes colegas”, sublinha o treinador.

Como habitualmente acontece a lista de convocados do Nacional não foi divulgada.

O Nacional-Marítimo, da 10.ª jornada da I Liga de futebol, é este sábado, a partir das 18 horas, no Estádio da Madeira.