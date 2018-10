Telma Encarnação marca na vitória de Portugal

A selecção portuguesa de sub-19 de futebol feminino arrancou hoje da melhor maneira o 1.ª torneio de apuramento para o Euro’2019.

Nesta fase de qualificação de acesso à Ronda de Elite - que se realiza em solo búlgaro -, Portugal estreou-se da melhor forma frente à selecção da Roménia tendo vencido por 2-0 e com o golo inaugural a ser marcado pela jogadora madeirense Marítimo Telma Encarnação.

A jogadora do Marítimo começou o encontro no banco e veio a entrar no início da segunda parte, para depois, com apenas oito minutos em campo veio a marcar o primeiro golo da selecção lusa. O segundo tento veio a ser marcado por Ana Teles à passagem do minuto 68.

A equipa das Quinas volta a estar em acção na próxima quinta-feira onde irá defrontar a selecção da casa, a Bulgária, para depois fechar o grupo com uma partida diante da Itália agendada para domingo.

Para atingir a segunda fase da qualificação para o Euro’2019, Portugal terá de ficar numa das duas primeiras posições do seu agrupamento ou ser uma das duas melhores terceiras classificadas de todos os grupos (melhor registo frente ao primeiro e segundo classificados).