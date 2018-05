TAP reforça voos para a Rússia e apoia Portugal no Mundial

A TAP vai duplicar a sua oferta de voos para Moscovo durante o Mundial de futebol que se vai realizar na Rússia, levando assim mais apoio à Selecção Nacional de Portugal.

De 9 de Junho a 19 de Julho, a TAP disponibiliza mais um voo diário entre Lisboa e Moscovo, que acresce ao voo diário que faz parte da operação regular da Companhia entre as duas cidades.

No total do período, a TAP aumenta a sua oferta nesta rota em 78 voos adicionais, que vão permitir que todos os fãs do futebol possam apoiar Portugal.