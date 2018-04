O ‘Mar Azul’ vai percorrer as ruas da cidade do Funchal, tudo porque a claque afecta ao FC Porto, os ‘Super Dragões’, vão em cortejo desde o Casino Park Hotel até ao Estádio do Marítimo.

“Pedimos a todos os adeptos que estejam presentes as 15 horas no Casino para apoiar a equipa. Após a saída da equipa do hotel os adeptos do FC Porto irão todos num cortejo organizado rumo à P1 dos Barreiros! Só a vitória interessa”, escreveu a página Superdragões Madeira, no Facebook.