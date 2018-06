Suécia e Dinamarca empatam e Islândia perde com Noruega

A Suécia e a Dinamarca empataram hoje a zero em jogo de preparação de ambas equipas para o Mundial2018 de futebol, no qual também vai estar a Islândia, que perdeu com a Noruega (3-2).

No penúltimo encontro de preparação de ambas as seleções para o torneio da Rússia, a Suécia, com o ex-benfiquista Lindelof no banco, e a Dinamarca não foram além de um nulo num encontro disputado em Estocolmo.

A Dinamarca está integrada no Grupo D, juntamente com a França, a Austrália e o Peru, enquanto a Suécia vai defrontar a Alemanha, o México e a Coreia do Sul na ‘poule’ F.

A Islândia, que vai fazer a sua estreia num Mundial de futebol, perdeu em casa pela Noruega, que não vai estar na Rússia, por 3-2, apesar de ter estado a vencer por 2-1, com golos de Alfred Finnbogason (30), de grande penalidade, e de Gylfi Sigurdsson (70).

A Noruega esteve em vantagem com um golo de Bjorn Johnsen (15 minutos), permitiu a reviravolta aos islandeses, mas acabou por garantir o triunfo nos últimos 10 minutos, por Joshua King (80) e Alexander Sorloth (85).

Na Rússia, a Islândia vai encontrar, no Grupo D, a Argentina, a Croácia e a Nigéria.