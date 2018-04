Sporting vence Ponta do Pargo e está na final da I Divisão masculina em ténis de mesa

O Sporting carimbou ontem a passagem à final do Campeonato Nacional da I Divisão masculina em ténis de mesa ao vencer a ADC Ponta do Pargo em jogo da segunda mão da meia-final do play-off, realizado em Alvalade.

Depois da vitória na Madeira na passada semana, os leões voltaram, hoje, a ser superiores vencendo por igual parcial da primeira mão, 3-0 conseguindo o lugar na final.

A grande final, que será jogada novamente à melhor de três ‘mãos’ irá opor os actuais campeões nacionais e a formação madeirense do São Roque, que eliminou na meia-final os açorianos do Juncal. A primeira mão está agendada para 12 de Maio na Madeira, com as duas outras a serem jogadas em Alvalade nos dia 26 e 27 de Maio.