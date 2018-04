O Sporting acaba de vencer o Belenenses por 4-3, na casa deste, em que o VAR foi decisivo. Isto porque foi chamado a decidir dois penáltis, um a favor do Belenenes e outro do Sporting.

Com estes três pontos, o Sporting volta a colocar-se à frente do Braga, no terceiro lugar, com mais três pontos do que a equipa nortenha.