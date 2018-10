Sporting recebe Arsenal no primeiro duelo de sempre com os ‘gunners’ na UEFA

O Sporting recebe na quinta-feira o Arsenal, num encontro que pode deixar os ‘leões’ com o apuramento praticamente assegurado na Liga Europa de futebol, em jogo do grupo E da prova.

Na terceira jornada, um triunfo no Estádio José Alvalade deixa a formação de José Peseiro isolada no topo do grupo e com um ‘pé’ nos 16 avos de final, ainda mais se Qarabag e Vorskla Poltava empatarem no outro encontro do agrupamento, no Azerbaijão.

Nas 10 vezes que defrontou equipas ingleses em casa, o Sporting somou sete vitórias, um empate e sofreu apenas duas derrotas, frente a Chelsea e Manchester United, na Liga dos Campeões, em 2014 e 2007, respetivamente.

O único registo de um duelo entre Sporting e Arsenal aconteceu na temporada de 1969/70, quando os dois emblemas se encontraram na extinta Taça das Cidades com Feiras, com os londrinos a vencerem a eliminatória e, mais tarde, a conquistarem o troféu.

A equipa de Alvalade recebe os ‘gunners’ sem poder contar com o defesa francês Mathieu nem o goleador holandês Bas Dost, duas unidades de ‘peso’, lesionados, e dias depois de um triunfo sobre o Loures (2-1), na Taça de Portugal, que terminou com a formação de José Peseiro a ser vaiada pelos próprios adeptos.

Além das ausências, a tarefa do Sporting promete ser bem difícil, já que o Arsenal, agora liderado pelo espanhol Unai Emery, depois do ‘reinado’ de mais de 20 anos do francês Arsene Wenger, chega a Lisboa com uma série de sete vitórias seguidas na Liga inglesa, 10 em todas as competições.

Contudo, o emblema de Londres nunca venceu nas cinco vezes que já atuou em solo luso.

O Sporting-Arsenal têm início agendado para as 17:55 e terá arbitragem do esloveno Damir Skomina.

Os ‘leões’ são o único emblema português em prova, mas a representação lusa alastra-se a mais de uma dezena de clubes, com destaque para o Olympiacos, treinado por Pedro Martins e com Daniel Podence no plantel, que visita o Dudelange, a primeira equipa do Luxemburgo a chegar a esta fase da competição.

O Besiktas, de Pepe e Ricardo Quaresma, recebe o Genk, enquanto André Silva vai tentar manter a ‘veia’ goleadora no Sevilha, que defronta em casa os turcos do Akhisar, que contam com Helder Barbosa e Josué.

William Carvalho vai tentar ajudar o Bétis a vencer em San Siro ao AC Milan, assim como Bruma, mas na receção do Leipzig ao Celtic.