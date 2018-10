Sporting entra em cena na Taça de Portugal diante do Loures

O Sporting é o último dos três ‘grandes’ a entrar na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, com os ‘leões’ a defrontarem hoje o Loures, do Campeonato de Portugal, às 20:45.

No ‘emprestado’ campo do Alverca, a equipa de José Peseiro tenta entrar bem na competição, num jogo em que o técnico poderá apostar em jogadores menos utilizados, depois de convocar Bruno César, Lumor, Miguel Luís e Elves Baldé.

Fora das opções ficaram os defesas Coates e Ristovski, os médios Battaglia, Acuña e Wendell e os avançados Raphinha e Diaby, ambos lesionados, que se juntaram aos indisponíveis Bas Dost e Mathieu.

Antes do Sporting, finalista derrotado na última época -- diante do Desportivo das Aves (2-1) -, estrear-se na edição desta época, a ‘festa’ da Taça terá quatro jogos ao longo do dia, três dos quais com equipas da I Liga.

Com os emblemas primodivisionários a jogarem fora, de acordo com os regulamentos, o Vitória de Guimarães visita o Valenciano (dos Distritais), o Portimonense o Cova da Piedade (II Liga) e o Belenenses o Amora (Campeonato de Portugal), todos às 15:00.

O jogo entre Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, e Académico de Viseu (II Liga), tem ‘pontapé de saída’ a partir das 16:00.

Na sexta-feira, o FC Porto apurou-se trnquilamente para a próxima ronda, ao golear em casa do Vila Real aquela equipa dos campeonatos distritais por 6-0, enquanto, na quinta-feira, o Benfica foi a primeira equipa apurada para a quarta eliminatória, ao vencer, em Coimbra, o Sertanense (3-0).