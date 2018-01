Sporting e FC Porto querem Taça da Liga, mas Setúbal e Oliveirense também

Os representantes do FC Porto e do Sporting manifestaram hoje a intenção de vencer a Taça da Liga de futebol, cuja ‘final four’ foi apresentada em Braga, onde decorrerá de 20 a 27 de janeiro.

A 23 de Janeiro terá lugar o embate entre Vitória de Setúbal e Oliveirense, representante da II Liga, mas o grande jogo será no dia seguinte, entre FC Porto e Sporting, e Fernando Gomes, pelos ‘dragões’, e Bruno Mascarenhas, pelos ‘leões’, frisaram a vontade em conquistar pela primeira vez este título.

“É uma satisfação para nós estar nesta competição. O FC Porto joga sempre para vencer, este ano as coisas estão a correr de feição e não vamos perder a oportunidade de mostrar a nossa forma e a nossa tradição, pois somos o único clube português campeão do Mundo. Esta prova, com o FC Porto, tem mais brilho”, disse o antigo internacional português.

Fernando Gomes lembrou as palavras do treinador, Sérgio Conceição, e do presidente, Pinto da Costa, e notou que o FC Porto vem a Braga para vencer: “Vamos fazer tudo, como sempre, muitas vezes contra tudo e contra todos, para vencer”.

Já Bruno Mascarenhas, da administração da SAD do Sporting, destacou a “qualificação bem conseguida” e a ambição do Sporting em vencer também pela primeira vez a competição.

Contudo, Mascarenhas rejeitou assumir qualquer favoritismo, no que foi secundado por Gomes.

“É uma prova que está nas competições nacionais e que nós entendemos, com a responsabilidade que tem, que está na altura de o Sporting inscrever o seu nome também nesta competição. Dignifica esta competição se o Sporting a ganhar”, disse.

O responsável ‘leonino’ desvalorizou ainda as ausências de Benfica e Sporting de Braga, que jogaria em casa, considerando que a competição não fica mais pobre sem esses clubes.

“Sporting, FC Porto, Oliveirense e Vitória de Setúbal são clubes com dimensão suficiente para dar a dignidade que esta competição precisa”, disse.

O presidente da Oliveirense, Horácio Bastos, admitiu ser uma “surpresa” a presença da equipa da II Liga na ‘final four’, mas, uma vez qualificada, a equipa vem, “com toda a dignidade, para representar o clube da melhor forma”.

“O que vier daqui para a frente será fantástico. O Vitória de Setúbal é um clube carismático da I Liga, tem mais recursos que nós e muito mais responsabilidade nesta meia final, mas faremos tudo para ultrapassar o adversário”, afirmou.

O sadino Sandro frisou que a ambição do Vitória de Setúbal “é muita”, mas apelou à necessidade da equipa “ter competência”.

“Não estamos a passar um bom momento no campeonato, mas chegámos aqui com todo o mérito, tal como a Oliveirense. O grande objetivo do Vitória de Setúbal é manter-se na I Liga, mas já que estamos cá vamos lutar pela vitória. Favoritos? Penso que não, dentro de campo não há I ou II ligas”, afirmou.

O presidente da Liga, Pedro Proença, afirmou que o formato iniciado na época passada “é para continuar” e desejou “uma semana para mais tarde recordar”.

De 20 a 27 de janeiro, a Avenida Central, em Braga, acolherá, entre outras actividades, uma ‘fan zone’, um palco de música e um miniestádio onde terá lugar o Jogo das Lendas, com antigos jogadores como Alan, Nuno Gomes, Helton, Raúl Meireles ou Hugo Viana.