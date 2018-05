Sporting e Benfica decidem segundo lugar da I Liga

Sporting e Benfica decidem no domingo o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, já conquistada pelo FC Porto, ao defrontarem o Marítimo e o Moreirense, respetivamente, na 34.ª e última jornada da prova.

Os dois clubes estão empatados, com 78 pontos, mas o Sporting tem vantagem no confronto direto, apesar de se terem registado empates nos jogos entre ambos (1-1, na Luz, e 0-0, em Alvalade, na ronda anterior), uma vez que conseguiu marcar no estádio do Benfica.

O Sporting, que na época passada empatou 2-2 na Madeira, manter-se-á no segundo lugar se obtiver o mesmo resultado, ou melhor, que o Benfica na receção ao Moreirense, mas, se o desfecho for uma derrota, poderá cair para a quarta posição, atrás do Benfica e do Sporting de Braga.

O Braga, quarto classificado, está a três pontos do Sporting e do Benfica e não poderá terminar a prova no segundo lugar -- o último que pode proporcionar a qualificação para a Liga dos Campeões -, mesmo que ganhe no estádio do Rio Ave, também no domingo, e as duas equipas de Lisboa percam.

Os minhotos poderão, no máximo, ser terceiros colocados, pois, apesar de estarem em vantagem no confronto direto com o Sporting, estão em situação inversa em relação ao Benfica. Uma igualdade entre os três, terminaria com o Benfica no segundo lugar, o Braga em terceiro e o Sporting em quarto.

Enquanto o Marítimo, sétimo posicionado, ficou impossibilitado na jornada anterior de poder atingir o quinto posto - que pode dar acesso à próxima edição da Liga Europa e já foi garantido pelo Rio Ave -, o Moreirense, 14.º, ainda precisa de assegurar a manutenção.

No Benfica, o defesa central Jardel foi suspenso por um jogo e o colega de posição Rúben Dias foi punido com dois encontros de suspensão, no âmbito de um auto de flagrante delito, por agressão ao sportinguista Gelson Martins, no dérbi lisboeta.

O avançado brasileiro Jonas, melhor marcador do campeonato, com 33 golos, regressou à competição no encontro com o Sporting, tendo entrado em campo aos 81 minutos, após quatro jogos de ausência, devido a uma lesão na região lombar.

Apesar de ainda não ter assegurado a permanência, o Moreirense é a equipa em posição mais favorável para o conseguir, possuindo dois pontos de vantagem sobre o Feirense e o Paços de Ferreira e três sobre Vitória de Setúbal e o Estoril Praia, ambos em zona de despromoção.

Os setubalenses, que recebem o Tondela (10.º), são os únicos que dependem de terceiros, pois até o Estoril terá a possibilidade de assegurar a manutenção por si, na visita ao estádio do Feirense, no domingo, enquanto o Paços de Ferreira desloca-se ao recinto do Portimonense (12.º).

O FC Porto, que, após quatro anos sem conquistar o título, se sagrou campeão na ronda passada, na sequência do empate entre Sporting e Benfica, encerra a participação no campeonato no sábado, no estádio do Vitória de Guimarães (oitavo).

Programa da 34.ª jornada:

- Sexta-feira, 11 mai:

Desportivo das Aves - Desportivo de Chaves, 20:30

- Sábado, 12 mai:

Vitória de Guimarães - FC Porto, 16:00

Boavista - Belenenses, 20:00

- Domingo, 13 mai:

Rio Ave - Sporting de Braga, 18:00

Benfica - Moreirense, 18:00

Marítimo - Sporting, 18:00

Feirense - Estoril Praia, 18:00

Vitória de Setúbal -- Tondela, 18:00

Portimonense - Paços de Ferreira, 18:00