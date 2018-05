Sporting de Braga empata com Boavista e fica com pódio mais distante

O Sporting de Braga empatou hoje 1-1 na receção ao Boavista, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, e ficou mais distante de terminar o campeonato num dos lugares do pódio.

Um golo de Yusupha, em cima dos 45 minutos, adiantou os ‘axadrezados’, tendo os ‘arsenalistas’ igualado aos 72, por Dyego Sousa, jogador que, aos 90+5, falhou uma grande penalidade, que provavelmente daria os três pontos aos bracarenses.

Os minhotos precisavam de vencer para sonharem com o segundo lugar, ainda possível, mas só com uma vitória no sábado do Sporting sobre o Benfica, enquanto o terceiro ficou mais distante, já que ficaram a dois pontos dos dois rivais lisboetas, adiando assim para a última jornada essa decisão.

Com este empate, o Boavista mantém o sétimo posto, agora com 43 pontos, podendo vir a perder essa posição no decorrer da ronda.