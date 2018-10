Sporting com derrota pesada na casa do último

O Sporting perdeu, esta noite, na casa do Portimonense por 4-2, num jogo em que os leões até tiveram mais posse de bola e remates.

A grande figura do jogo foi o japonês Nakajima, ao marcar três dos golos do Portimonense, aos 44, 82 e 90+2 minutos. O outro golo foi apontado por Wilson Manafá aos 30 minutos. Do lado do Sporting, os dois golos foram averbados por Fredy Montero (63 minutos) e Coates (88 minutos).

Com esta vitória a equipa algarvia descola do último lugar da tabela da I Liga, onde está agora o Aves, com 4 pontos. Já o Sporting ficou a quatro pontos da liderança da classificação, que é partilhada por Benfica e Sporting de Braga, com 17 pontos.