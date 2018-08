Sporting, Benfica e Feirense lideram I Liga com os mesmos pontos

O Feirense desperdiçou hoje a oportunidade de se isolar na frente da I Liga de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Boavista, em jogo da terceira jornada da prova.

Os ‘axadrezados’ adiantaram-se ainda na primeira parte por Falcone, aos 44 minutos, na conversão de uma grande penalidade, tendo os anfitriões igualado já na segunda metade por Edinho, aos 60, numa altura em que os boavisteiros atuavam já com menos um jogador, devido à expulsão, aos 54, de Idris, por acumulação de amarelos.

O empate deixa os comandados de Nuno Manta Santos igualados na frente com Benfica e Sporting, todos com sete pontos, enquanto o Boavista sobe a sétimo com quatro pontos.