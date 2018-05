Sporting avança com providência cautelar contra castigo a Bruno de Carvalho

O Sporting vai interpor uma providência cautelar contra o castigo de seis dias imposto ao presidente do clube, que o impede de se sentar no banco no dérbi frente ao Benfica, da 33.ª jornada da I Liga de futebol.

Fonte conhecedora do processo disse à Lusa que o Sporting vai avançar com uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, contestando a sanção a Bruno de Carvalho, anunciada na quarta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Com a oficialização do castigo na quarta-feira, devido a declarações na rede social Facebook, o dirigente está impedido de frequentar a área técnica no jogo de sábado ou, caso o faça, incorrendo em nova pena, desta feita por “não acatamento de deliberações, o que prevê suspensão entre três meses e um ano e multas entre cerca de 1.000 e 5.000 euros.

Sporting e Benfica defrontam-se no sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no sábado, a partir das 20:30, num encontro determinante para a atribuição do segundo lugar do campeonato, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que os dois rivais estão empatados com 77 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto.