Sócios navalistas homenageados com emblemas de 25 e 50 anos

Na sequência do 66º aniversário do Clube Naval do Funchal decorreu este sábado na sede do clube, uma das habituais celebrações que assinala o aniversário da instituição, fundada em 1952 no Calhau de São Lázaro.

Aquele que é um dos clubes mais ecléticos da região, com sólida notoriedade dentro e fora da Madeira, homenageou hoje os sócios que este ano completam 25 e 50 anos de associado. Foi numa cerimónia intimista, que foram entregues os emblemas relativos a cada uma das datas que marcam a ligação ao clube.

Mafalda Freitas, presidente da instituição, deu as boas vindas e parabenizou os contemplados referindo que, “entre as várias atividades realizadas em torno do aniversário do clube, como o Open Day nas diferentes modalidades, as regatas na vela ligeira e vela adaptada e o torneio de judo, este é o momento mais importante, pelo fato de ser uma homenagem aos nossos sócios”.

Em 2018, 47 sócios completaram 25 anos de ligação ao clube enquanto 13 sócios, comemoraram os 50 anos. Depois da solenidade cantou-se os parabéns na sede navalista e seguiu-se um jantar à beira mar entre sócios, convidados e dirigentes.

Amanhã e durante o próximo fim de semana continuam as atividades desportivas em torno da celebração.