SIC distingue Ronaldo e Jardim

A noite televisiva foi de glória para os madeirenses. Enquanto na RTP, depois do botão dourado, as Ninfas conquistavam a vitória final no ‘Got Talent’, na SIC, Cristiano Ronaldo e Leonardo Jardim arrecadavam ‘globos de ouro’.

O futebolista insular ganhou o seu 10º Globo de Ouro na categoria de Melhor Desportista Masculino. Leonardo Jardim, há quatro épocas treinador do AS Monaco, ganhou o troféu de Melhor Treinador.

Nem um nem outro marcaram presença no evento. Para o melhor do mundo, a época ainda não terminou. O Real Madrid disputa a final da Liga dos Campeões no próximo fim-de-semana. E depois há o Mundial.