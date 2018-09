Sergio Ramos afirma que Real Madrid compete ao mesmo nível sem Ronaldo

O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, teceu hoje elogios ao seu ex-colega Cristiano Ronaldo, mas afirmou que isso “é passado” e que o plantel atual “pode competir ao mesmo nível” sem o futebolista português.

“O Cristiano Ronaldo marcou uma época maravilhosa no Real Madrid, bateu todos os recordes, mas isso é passado, não podemos viver daquilo que ele fez. O Real Madrid começa de novo cada temporada. Deixou um vazio muito grande que foi coberto por jogadores com muita ambição”, referiu Sergio Ramos, à margem da conferência de imprensa do jogo da ‘Champions’ com a Roma.

No último defeso, e depois de nove temporadas ao serviço do Real Madrid, durante as quais se tornou o melhor marcador da história dos ‘merengues’, Cristiano Ronaldo rumou à Juventus, em troca de 100 milhões de euros.

“O Cristiano dá-te muitas coisas, mas tira-te outras. Ele era muito vertical e aproveitava muito a sua velocidade. Agora, temos um estilo de jogo com mais posse de bola e outras formas de criar dano aos nossos rivais”, realçou o jogador espanhol.

Sérgio Ramos referiu ainda que o Real Madrid não é “favorito”, à conquista da prova, depois de três triunfos consecutivos e quatro nos últimos cinco anos, mas mencionou que a “pode ganhar”, e que o caminho deverá ser construído “passo a passo”.

O defesa central destacou o FC Barcelona como um dos candidatos à conquista da competição e admitiu que será “especial” ganhar a prova este ano, no Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético de Madrid, palco da final, em 01 de junho de 2019.

“O Real Madrid está sempre obrigado a ser competitivo em todas as competições, pois temos de defender o título e é um extra de motivação que a final seja realizada na capital espanhola, no campo de um dos nossos diretos rivais”, confessou.

Na quarta-feira, às 20:00, o Real Madrid irá defrontar os italianos da Roma, para a primeira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, que os dois clubes partilham com os russos do CSKA de Moscovo e os checos do Viktoria Plzen.