De regresso a Manchester, agora com as cores da Juventus, para disputar a 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, Ronaldo disse que este foi um reencontro muito esperado pelos adeptos dos red devils, que não esconderam a satisfação pela presença do jogador.

De volta a ‘casa’, o internacional português fez questão de deixar uma mensagem no Instagram. “Obrigado pelo acolhimento caloroso. Sempre me senti em casa aqui”, legendou Cristiano Ronaldo.