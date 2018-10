Selecção feminina portuguesa de futsal ‘passeia’ frente à Eslovénia

A seleção feminina portuguesa de futsal não deu hoje hipóteses à Eslovénia, ao vencer, por 11-0, no Funchal, no primeiro de dois jogos de preparação para o Europeu de 2019.

O resultado desnivelado foi construído sobretudo no primeiro tempo, já que se registava vantagem lusa de 8-0 ao intervalo, com Carla Vanessa a apontar um ‘hat-trick’ (02, 15 e 18 minutos) e Janice Silva a ‘bisar’ (19 e 24).

Inês Fernandes (08 minutos), Raquel Santos (08), Lídia Moreira (11), Jennifer (14), Sara Ferreira (26) e Maria Pereira (38) fizeram os restantes golos da seleção portuguesa no Pavilhão do Marítimo.

Carla Vanessa inaugurou o marcador logo aos dois minutos e, após umas tentativas falhadas, a pontaria da turma de Luís Conceição melhorou do minuto oito até ao intervalo, com mais sete golos portugueses.

A formação visitante teve muitas dificuldades em chegar ao meio-campo português e só conseguiu um canto a meio da primeira parte, tendo feito o primeiro remate no arranque da segunda parte, período em que se registou algum equilíbrio, que acabou por durar pouco.

O domínio da equipa das ‘quinas’ voltou rapidamente ao de cima e assim se manteve até ao final do jogo, valendo à Eslovénia a guarda-redes suplente, Barbara Lah, que impediu um desfecho ainda mais diferenciado.

Portugal e Eslovénia voltam a medir forças no Pavilhão do Marítimo na quarta-feira, desta vez com o apito inicial marcado para as 17:00.

Continua a preparação da equipa de Luís Conceição para o primeiro Europeu de futsal feminino, que se realiza em fevereiro de 2019, em Gondomar, no qual irá medir forças com a Espanha, Rússia e Ucrânia.

Jogo realizado no Pavilhão do Marítimo, no Funchal.

Portugal - Eslovénia, 11-0.

Ao intervalo: 8-0.

Marcadoras:

1-0, Carla Vanessa, 02 minutos.

2-0, Inês Fernandes, 08.

3-0, Raquel Santos, 08.

4-0, Lídia Moreira, 11.

5-0, Jennifer, 14.

6-0, Carla Vanessa, 15.

7-0, Carla Vanessa, 18.

8-0, Janice Silva, 19.

9-0, Janice Silva, 24.

10-0, Sara Ferreira, 26.

11-0, Maria Pereira, 38.

Sob a arbitragem dos portugueses Rúben Guerreiro e Wilson Soares, as equipas alinharam:

- Portugal: Sara Wallace, Tânia Sousa, Carla Vanessa, Cátia Morgado e Ana Azevedo. Jogaram ainda, Inês Fernandes, Jennifer, Janice Silva, Raquel Santos, Sara Ferreira, Lídia Moreira, Natalina Silva, Maria Pereira e Cátia Silva.

Treinador: Luís Conceição.

- Eslovénia: Valentina Tus, Larisa Fras, Tanja Vrabel, Sergeja Kos e Lara D’Amato. Jogaram ainda, Katja Trubacev, Tina Jesenovec, Rebeca Bacar, Anja Lozar, Viktorija Zivkovic, Barbara Lah, Asja Bedencic e Rebeka Snofl.

Treinador: Dejan Kramberger.

Ação disciplinar: Nada a assinalar.