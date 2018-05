Segundo o ‘Correio da Manhã’ a PJ está a investigar aliciamento de jogadores do Marítimo no jogo com o Benfica da época 2016-2017

Segundo o ‘site’ do jornal ‘Correio da Manhã’, a A Polícia Judiciária estará a investigar o empresário César Boaventura, com ligações ao Benfica, por suspeita de aliciamento de jogadores do Marítimo. Em causa está um jogo da época 2016-2017, disputado a 2 de Dezembro de 2016 e que o Marítimo venceu por 2-1. Gharazarian (5 minutos) e Maurício (69) marcaram os golos do Marítimo e Gonçalo Guedes (28) marcou o tento dos benfiquistas.

O jornal diz que já suspeitas de que o empresário tenha tentado comprar os jogadores adversários. Um deles será o defesa direito Patrick que no final da época foi contratado pelo Benrica.