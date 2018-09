Saniel Pereira vence prova de caça

Daniel Pereira, da Associação de Santo Huberto da Madeira, foi o vencedor da primeira Prova de Santo Huberto, que decorreu no passado domingo no Paul da Serra, a contar para o ranking Regional de 2019, pela Fencaça - Federação Portuguesa de Caça. O segundo lugar no Troféu Liliana de Sousa, assim se chama, foi para Igor Lira e o terceiro para José Teixeira, ambos do Clube de Tiro Caça e Pesca da Madeira.

Estão previstas outras provas para apurar o representante regional para o campeonato nacional, revelou a Associação de Santo Huberto Madeira e Porto Santo, que com a Fencaça, em parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, promoveu o encontro. A próxima será no dia 2 de Dezembro.

Integraram no domingo a prova 24 competidores, juntamente com os seus cães, tendo estado no terreno representadas as raças Pointer, Braco Alemão, Epagnuel Breton e o Perdigueiro Português. Guido Chícharo, Nélio Jardim e Liliana Sousa foram os juízes da prova, são membros da Fencaça.

Na ocasião foi ainda homenageado Hilário de Sousa.

De referir, que João Sousa foi, segundo a organização, o único madeirense até a data a sagrar-se campeão nacional na modalidade, foi em 2013 e representou depois o país a nível mundial.