SAD do Benfica constituída arguida no ‘caso e-toupeira’

Segundo notícia avançada pela SIC, a SAD do Benfica foi constituída arguida no processo e-toupeira. Em Março, Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, já tinha sido constituído arguido. José Silva, funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça, também foi constituído arguido pela juíza Cláudia Pina e ficou em prisão preventiva.

O Ministério Público suspeita que Paulo Gonçalves subornou José Silva e outros funcionários judiciais para obter acesso a informações em segredo de justiça