Rudy, internacional pela selecção de Angola, assina pelo União da Madeira

O União da Madeira chegou a acordo com o atleta Carlos Rocha, mais conhecido por Rudy, para um contrato válido por uma época e meia, informou o clube madeirense.

O médio centro, que também actua a médio ofensivo, de 28 anos, e com 1,89m, esteve na época finda ao serviço do Doxa (I Liga do Chipre).

O jogador é internacional A pela selecção de Angola, onde actuou por 10 vezes.

Rudy jogou no futebol sénior em Portugal entre 2008 e 2011. Em 2011 transferiu-se para o Brugge, da I Liga Belga, em 2013 vinculou-se ao Deportivo, de Espanha, e nessa mesma época esteve emprestado ao Belenenses, e na temporada de 2014/2015 foi campeão de Angola ao serviço do Recreativo do Libolo.