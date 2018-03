Rony Lopes volta a marcar no triunfo do Mónaco em Estrasburgo´

O Mónaco venceu hoje em Estrasburgo a equipa local por 3-1, em jogo da 29ª jornada da I Liga francesa de futebol, com o português Rony Lopes mais uma vez em destaque ao marcar o segundo golo.

O internacional português atravessa grande momento de forma e anda de ‘pé quente’, tendo marcado hoje o oitavo golo na I Liga francesa, além de outro na Liga dos Campeões e outro ainda na Taça de França.

No entanto, não foi ele a abrir o marcador, mas sim o seu colega Stevan Jovetic, avançado montenegrino, logo aos cinco minutos, mas a equipa da casa restabeleceu o empate aos 19 minutos, embora minutos antes o árbitro tenha perdoado um penálti ao Estrasburgo, por mão na bola na área de um defesa local, após um remate de Raggi.

Porém, dois minutos volvidos sobre o golo do Estrasburgo, o Mónaco recolocou-se em vantagem por Rony Lopes, aos 21 minutos, a concluir com uma rotação sobre si mesmo e um remate potente com o pé esquerdo um cruzamento de Balde Keita, da linha de fundo.

Ainda antes do intervalo a equipa orientada pelo treinador português Leonardo Jardim fez o terceiro golo, num remate potente de Fabinho, que ainda desviou num defesa do Estrasburgo.

Pela equipa monegasca alinhou o internacional português João Moutinho, além de Rony Lopes.

Com este triunfo, o Mónaco, que tem mais um jogo, consolidou o segundo lugar, com 63 pontos, a nove do líder Paris Saint-Germain, mas com uma vantagem de sete pontos sobre o terceiro classificado, o Marselha, e 12 sobre o quarto, o Lyon.